L'assessore si è dimesso

L'assessore Elena Terraneo ha lasciato la Giunta comunale di Rescaldina.

L'assessore lascia la Giunta

La Giunta comunale del sindaco Gilles Ielo perde un pezzo: in queste ore si è dimessa Elena Terraneo, assessore alla Pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale, Politiche energetiche, Edilizia pubblica e privata, Opere pubbliche e progetti strategici. Una notizia che ha sorpreso un po' tutti tra le fila della politica locale vista anche l'importanza delle deleghe a lei conferite.

Le motivazioni

Da quanto comunicato ufficialmente all'Amministrazione comunale, Terraneo ha affermato di aver deciso di interrompere l'esperienza in Giunta per motivi personali. A lei sono già arrivati i ringraziamenti da parte di tutta la maggioranza per il lavoro svolto finora. E ora? Il successore di Terraneo sarà nominato a settembre, da vedere se il sindaco sceglierà risorse interne oppure quelle di un assessorato esterno.