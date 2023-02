Assessore cancella le scritte naziste dai muri della scuola

Scritte naziste sui muri della scuola elementare di San Vittore Olona, l'assessore le cancella.

Quelle scritte a sfondo nazista sul muro esterno della scuola elementare di San Vittore Olona erano lì da anni. E da anni in molti si chiedevano perchè continuavano a non essere rimosse. Così ci ha pensato Roberto Salvato, assessore alla Cultura, Sport, Sistemi informatici, Comunicazione e Giovani. E' stato lui, proprio in questo periodo in cui si celebra in Giorno della Memoria, a prendere una spugnetta e una bottiglia d'acqua, metterseli nello zaino, raggiungere il muro della scuola (che dà sulla via 24 Maggio) e in pochi minuti cancellare quelle scritte.

Le parole dell'assessore

"Ho fatto quello che avrebbe dovuto fare ogni buon cittadino - commenta Salvato - Ho notato quei post polemici sui social così ho deciso di attivarmi. Ho fatto qualcosa di straordinario? Non penso proprio. Lo poteva fare chiunque".