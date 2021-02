Asm lancia il nuovo progetto di sostenibilità ambientale

Asm, la società ha presentato il nuovo progetto di sostenibilità ambientale nel Magentino.

Asm, la novità

Un progetto che tende la mano all’ambiente. Protagonista Asm, Agenzia speciale multiservizi di via Crivelli a Magenta che ha aperto un cantiere per il rifacimento della rete fognaria interna. “Non si tratta solo di un intervento di manutenzione ordinaria, ma di un’attività a tutela dell’ambiente: l’attuazione di un progetto ambientale finalizzato alla corretta gestione degli eccessivi flussi d’acqua conseguenti alle giornate di grandi piogge – affermano dalla sede – In pratica l’acqua piovana finisce nella rete fognaria che la incanala nei normali cicli di depurazione. Quando però arrivano importanti masse d’acqua, gli impianti di depurazione faticano a smaltirle con tutti i disagi che ne conseguono. Un fenomeno che si verifica soprattutto dove vi sono ampie superfici coperte, ovvero edificate o asfaltate, che in assenza di terreni non possono assorbire la pioggia che quindi confluisce nei canali fognari”.

Il precedente

Analogo progetto, ma con dimensioni più significative è stato già completato nell’area di proprietà di via Murri a Magenta in cui ha sede la piattaforma per la raccolta rifferenziata, gestita dalla società Aemme Linea Ambiente. “In quest’area è stata infatti rivisitata la rete fognaria e sono state realizzate due grosse vasche di contenimento che ospitano sino a 80 mila litri di acqua piovana pulita – prosegue il direttore Aldo Amadori – Un perfetto esempio di sostenibilità ambientale anche perché quell’acqua viene riutilizzata nel migliore dei modi ovvero per riempiere, ad esempio, il serbatoio di 1000 litri d’acqua di ciascuna spazzatrice impiegata per la pulizia meccanizzata delle strade”.