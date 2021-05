«Dopo più di dieci anni finalmente il problema è stato risolto e ora anche la parte nuova potrà essere utilizzata».

Il sindaco di Sedriano Angelo Cipriani annuncia con soddisfazione la conclusione dei lavori sul tetto dell’asilo nido per eliminare le infiltrazioni che di fatto non rendevano fruibili i nuovi spazi.

Asilo nido, risolto il problema infiltrazioni

«Dal 2008 al 2010 (Amministrazioni Rigo e Celeste) è stato realizzato un ampliamento della struttura, per un costo di 942mila euro – dichiara Cipriani – Un intervento condivisibile, ma il problema è che ci sono sempre state infiltrazioni che hanno reso inutilizzabili i locali fin dall’inizio. I miei “esperti” predecessori hanno cercato di risolvere il problema dando un’imbiancata, ma alle prime piogge tutto tornava come prima. Invece, cosa che abbiamo fatto, era necessario intervenire sul tetto».

Gli spazi sono finalmente fruibili

Ora si procederà alla sistemazione dei muri interni, poi quegli spazi saranno a disposizione della struttura: «La speranza è di poterli utilizzare anche per attività extrascolastiche, qualcosa abbiamo in mente, ma ne parleremo quando saremo in zona bianca». Per quanto concerne le infiltrazioni, invece, lo stesso intervento è necessario anche nella palestra della scuola Pirandello: «Lavoreremo anche su questo», conclude il sindaco.