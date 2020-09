Arte e riqualificazione urbana: il progetto di street art di Rivolta

Un progetto che unisca la street art con la riqualificazione dei muri della città.

Arte e riqualificazione: il progetto di Rivolta

Ecco la proposta avanzata dal consigliere di opposizione in quota Lega Daniele Rivolta e protocollata in municipio sottoforma di mozione. “A Castano Primo sono presenti una modesta quantità di pareti e muri in disuso, che siano essi pubblici o privati con affaccio pubblico – ha spiegato il consigliere leghista – Ormai da decenni, in alcune zone della città, proliferano il degrado e la vandalizzazione di queste superfici murarie. Considerando inoltre che la cosiddetta ‘street art’, che molti ben conoscono, è sempre stata caratterizzata dalla segretezza e dall’invisibilità, dato che decorare muri e altre strutture pubbliche è ben impossibilitato dalla legge, l’intento del progetto è quello di giungere ad un punto di svolta, un bel passo in avanti soprattutto per coloro che amano questo genere di arte”.

