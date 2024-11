Arrivata in municipio la macchina per le fototessere

Macchina per le fototessere arrivata nel municipio di San Vittore Olona.

Fototessere? Ora le si possono fare in municipio

Novità nel palazzo comunale di San Vittore Olona: è stata infatti installata, la macchina per fototessere a disposizione dei cittadini. L'apparecchio ha trovato posto all’interno dello spazio di ingresso del palazzo comunale, ed è di

libero accesso al cittadino durante le ore di apertura degli uffici comunali.

"L’Amministrazione comunale ha deciso di installarla proprio all’interno dell’edificio comunale per garantire un luogo sicuro e protetto, al riparo da possibili manomissioni - spiega il sindaco Marco Zerboni - In tal modo i cittadini possono munirsi dei vari formati necessari per i diversi tipi di documento da richiedere senza doversi recare in altri Comuni.

Il servizio

La cabina produce già fotografie dedicate al servizio Foto Cie (Carta di identità elettronica). "Questo servizio consente l'acquisizione della foto già validata, ossia conforme ai parametri International civil aviation organization (Icao) finalizzati a incrementare i livelli di sicurezza all’interno dell’intero sistema di emissione della carta d'identità, con una conseguente velocizzazione di tutto il processo - prosegue Zerboni - Una volta scattata la foto all'interno della cabina, questa viene caricata in automatico, in formato digitale, all'interno del sistema informatico. Al cittadino invece viene rilasciata una stampa sulla quale è presente, oltre alla foto, un codice - sia a barre sia alfanumerico - Con questo processo si garantiscono una velocizzazione della fase di emissione della Cie e la totale sicurezza dell’utilizzo della foto per il cittadino, eliminando la fase di scansione, ridimensionamento e centratura manuali. In tal modo si ottiene non solo una velocizzazione dei tempi per il cittadino ma anche un

conseguente beneficio di produttività per l’ufficio anagrafe. Attraverso questo sistema, infatti, si vanno a risolvere alcune criticità legate al metodo tradizionale che prevede la scansione della foto cartacea e il successivo adattamento manuale. Metodo che comporta spesso tempi lunghi di

attesa, con il rischio che la foto perda qualità o non rispetti i criteri di validazione imposti dalla normativa Icaoe dal sistema Cie". E ancora:

"Ovviamente le fotografie ottenute possono essere utilizzate anche per i Permessi di soggiorno, per le patenti e per ogni tipo di documento amministrativo che richieda l’utilizzo della fototessera. Passo dopo passo e con piccole rivoluzioni questa Amministrazione miglioria l'esperienza delle

cittadine e dei cittadini che si interfacciano con la Pubblica amministrazione e in particolare con la sede dei servizi demografici".