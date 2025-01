Arrivano i "parcheggi rosa" per donne incinta e genitori di bimbi fino a 2 anni

"Parcheggi rosa" anche a Rescaldina: si può richiedere il pass.

"Parcheggi rosa", posteggi riservati

Le donne in gravidanza e i genitori con figli fino a due anni di età che sono residenti a Rescaldina, potranno richiedere il "Contrassegno rosa" per i "Parcheggi rosa".

Il contrassegno permette di sostare negli stalli riservati ai veicoli a servizio di queste categorie di utenti, stalli che saranno delimitati con apposita segnaletica rosa. La richiesta deve essere effettuata tramite apposita modulistica ed inoltrata al Comando di Polizia Locale con le consuete modalità: Pec, consegna a mano al protocollo o tramite raccomandata.

Le indicazioni del comando

Eco le indicazioni della Polizia Locale riguardo scadenze e richieste di contrassegno: "I contrassegni per le gestanti scadono al momento del parto e possono essere "aggiornati" con quello per genitori, quelli per genitori scadono al compimento del secondo anno del figlio per il quale il pass è stato rilasciato. Dal momento che i contrassegni sono legati all'età dei figli, ne possono essere richiesti uno per figlio per ogni genitore residente a Rescaldina. Dal momento che la regolamentazione dell'utilizzo degli stalli, può variare da comune a comune, invitiamo gli utilizzatori a fare attenzione alla segnaletica sulla quale sono indicate le modalità di fruizione".