Arrivano i led al Centro Sportivo di via Barbara Melzi

Tempo di chiusura, ma tempo di rinnovamento per gli impianti sportivi a Rescaldina. Nonostante infatti la momentanea chiusura del mondo dello sport, il Centro Sportivo di via

Barbara Melzi, gestito dalla Sport+, ha approfittato per “rifarsi il look” illuminando a nuovo tutti gli impianti sportivi presenti. Nei giorni scorsi sono stati sostituiti tutti i proiettori e fari, con una tecnologia moderna a Led che consentirà una migliore performance e un consistente risparmio energetico per il Centro e per il Comune.

Arrivano i led

Notevole risparmio energetico, illuminazione molto più adeguata rispetto alla precedente i benefici. L’intervento, che ha riguardato l’intero Centro Sportivo, dai campi di calcetto e tennis al campo principale a 11, ha anche reso possibile – grazie alla stretta e attenta collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Rescaldina – il recupero dei proiettori esistenti che potranno essere impiegati nelle diverse operazioni di manutenzione del Comune stesso. Soddisfazione per il presidente di Sport + Stefano Colombo e per l’assessore allo Sport del Comune di Rescaldina Gianluca Crugnola, che punta al “costante miglioramento dell’impiantistica sportiva comunale”.

