Arriva la Casetta dell’acqua…ma sarà subito ferma causa emergenza

Arriva la Casetta dell’acqua a San Vittore Olona, ma l’emergenza Covid farà slittare l’avvio del servizio.

Arriva la Casetta dell’acqua, ma sarà subito uno stop

Sono iniziati e proseguono i lavori per la realizzazione della Casetta dell’acqua a San Vittore Olona, distributore idrico dal quale si potrà approvvigionarsi di acqua liscia o gassata. A beve sarà installata la Casetta vera e propria per il cui utilizzo però occorrerà attender visto il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid.

Luogo prescelto è stato il parcheggio che si trova tra le vie Monti e Mazzini. “Abbiamo approvato la convenzione con Cap Holding per la realizzazione della struttura, la società si occuperà della realizzazione e gestione della struttura che non avrà oneri per il Comune – spiega l’assessore al Bilancio Marco Rotondi – In capo alla società vi saranno anche tutte le fasi relative al prelievo, analisi, comunicazioni all’Asl riguardo l’acqua così come la verifica della quantità utilizzata”.

E Rotondi prosegue: “E’ stata realizzata la platea su cui sarà poggiata la Casetta dell’acqua Per fine mese si provvederà con il posizionamento della Casetta”.

Una volta in funzione, i sanvittoresi potranno prelevare l’acqua naturale senza limiti, massimo 12 litri nel caso di quella gassata; per usufruire del servizio (che sarà quindi riservato ai soli residenti) occorrerà munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria. Ma il via all’erogazione è rimandato: “E’ chiaro che con l’attuale situazione di emergenza sanitaria non è possibile attivare il servizio, che è subordinato a determinati protocolli sanitari che evitino possibili assembramenti e garantiscano pulizia e sanificazione – afferma l’assessore – In questo momento non ci sono quindi le condizioni per far funzionare la Casetta dell’acqua. Ci auguriamo che nell’arco di 4-5 mesi la situazione sanitaria possa essere migliorata così da poter dare ai concittadini questo importante servizio”.

