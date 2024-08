Arriva la bolletta Tari con video personalizzato

Bolletta Tari con video personalizzato: l'iniziativa a Legnano.

Bolletta Tari con video

In queste settimane i cittadini di Legnano stanno ricevendo gli avvisi di pagamento della Tari (Tassa Rifiuti). Si può decidere se pagare l’importo in un’unica soluzione (e in questo caso il termine ultimo è il 3 dicembre 2024), oppure in tre rate, con scadenza della prima prorogata al 10 settembre (il 30 settembre la seconda e il 3 dicembre la terza).

Sulla bolletta, spedita da Amga in forma cartacea, oppure online (solo per chi

ne ha fatto richiesta), compare un QR-Code al quale è agganciato ora anche un video informativo sulla tariffa puntuale: basta inquadrare il QR- Code con lo smartphone per veder comparire, sullo sfondo di piazza San Magno, un avatar donna che indossa una polo bianca con il logo della Tariffa

Puntuale.

Il progetto

"E’ la mascotte che parla direttamente all’intestatario/ria della Tari

spiegando con parole semplici in che cosa consiste la Tariffa Puntuale

e come viene calcolata - spiega da Amga - Il video illustra che per il calcolo si tiene conto della superficie dell’immobile, che rappresenta la cosiddetta 'quota fissa' e del numero dei componenti del nucleo familiare, che rappresenta la cosiddetta 'Quota Variabile 1' La novità introdotta dalla Tariffa Puntuale è la 'Quota variabile 2', legata al numero di sacchi grigi con il microchip che l’utente espone nel corso dell’anno: cliccando sulla finestrella presente nel video è possibile verificare i minimi assegnati al proprio nucleo familiare.

Attenzione, il conteggio tiene conto solo dei sacchi grigi, in quanto i sacchi

azzurri, essendo un’agevolazione che il Comune di Legnano concede ai

bambini da zero ai due anni di età e agli adulti/anziani che fanno uso di

dispositivi assorbenti, non rientrano nel conteggio della tariffa: cliccando sul

riquadro della scena relativa ai sacchi azzurri, è possibile conoscere le regole

per avere diritto a richiederne la fornitura".

Un video per tutti

"La giovane protagonista del video fornisce anche indicazioni in merito ai

'quantitativi minimi' di sacchi assegnati, ossia conteggiati di default nella

bolletta di acconto, sulla base del numero dei componenti del nucleo

familiare - proseguono da Amga - Nella bolletta di conguaglio verrà poi calcolato il numero di sacchi grigi esposti in più, rispetto a quelli minimi già conteggiati, anche se esposti mezzi vuoti: per ciascuno di questi sacchi all’utente sarà addebitato un importo pari ad Euro 2,17. I sacchi grigi non hanno una scadenza: nel video viene, infatti, spiegato che, una volta esauriti quelli in dotazione, i nuovi possono essere ritirati ai distributori automatici dislocati sul territorio di Legnano utilizzando la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la tariffa. Nella parte finale del video, che dura complessivamente 1 minuto e 32 secondi, l’utente può interagire cliccando, fra quattro opzioni, quella a cui è interessato: richiesta della bolletta online (importante scelta ecologica per evitare di sprecare la carta); presentazione di dichiarazioni per variazione, cessazione, nuova occupazione, oppure anche per richieste di ricalcolo e di informazioni; accesso allo sportello Web per verificare le proprie utenze, il pagamento delle bollette e poterne scaricare una copia, ma anche per controllare i propri conferimenti di sacchi grigi e azzurri; richiesta di agevolazione relativa ai sacchi azzurri.