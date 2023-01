Arriva il bonus neonati per i nati nel 2022

La Giunta Comunale di Magenta ha deliberato un’azione di sostegno alle famiglie con figli nati nel 2022 per l'acquisto di prodotti alimentari e non.

Bonus neonati per i nati nel 2022

“Abbiamo considerato che le famiglie, alla nascita di un figlio, vanno incontro a nuove spese dettate dalle necessità di cura dei neonati e questo comporta spesso un dispendio economico aggiuntivo e continuativo, soprattutto per il primo anno di vita per l’acquisto di prodotti alimentari, latte in polvere, omogeneizzati, farine varie per le prime pappe, e per i prodotti per l’igiene e la cura, dai pannolini alle creme. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno intervenire in via straordinaria a tutela dei nuovi genitori per favorire la riduzione delle disuguaglianze e garantire l’accesso ai benefici e ai servizi da parte delle famiglie di Magenta, soprattutto quelle più vulnerabili”, spiega l’Assessore alle Politiche per la Famiglia Mariarosa Cuciniello.

Un aiuto per molte famiglie

“Il nostro - prosegue- è un sostegno diretto alla persona che usufruisce di un servizio, un sostegnoalla famiglia che per noi è il centro dell’azione amministrativa”.

Il ‘bonus neonati’, così si chiama la misura messa in campo dalla Amministrazione comunale, è un contributo economico una tantum finalizzato all’acquisto di prodotti per la prima infanzia presso le farmacie comunali, al fine di sostenere economicamente le famiglie di Magenta per le necessità di cura dei bambini nel periodo di vita 0/12 mesi. Le risorse destinate al ‘bonus neonati’ ammontano complessivamente a 5 mila e 500 euro. I requisiti di accesso al ‘bonus neonati’ prevedono la residenza nel Comune di Magenta del figlio nato e del richiedente riferita al momento della presentazione della domanda, essere genitori di un bambino nato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e il valore dell’indicatore ISEE in corso di validità per l’anno 2023 non superiore a € 23.960,00. L’importo del contributo per ogni bambino è pari a € 150,00 ed è utilizzabile presso le farmacie comunali per l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti per l’igiene e la cura, accessori per la vita quotidiana del neonato.

Domande da presentare entro il 16 gennaio

“Ringrazio l’Assessore e collega Simone Gelli per la collaborazione con le farmacie comunali e tengo a evidenziare che questo bonus è la seconda misura dell’Assessorato alle Pari Opportunità, dopo quella relativa ai centri estivi, messa in campo dalla Amministrazione in pochi mesi a favore delle famiglie pur con un bilancio ereditato”.

Le domande per richiedere il ‘bonus neonato’ potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 16 gennaio 2023 alle ore 18.00 del 28 febbraio 2023, esclusivamente tramite l’apposito modulo di richiesta in cui il

richiedente autocertificherà il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura. La domanda deve essere

compilata e presentata on-line accedendo al sito del Comune di Magenta nella sezione servizi e pagamenti on-line e utilizzando l’apposito modulo. Le domande ammissibili verranno ordinate tenendo conto del valore ISEE, in ordine crescente. La graduatoria finale, con l’esito dell’istruttoria, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Magenta entro il 31 marzo 2023.