Arluno, il Comune aumenta l’addizionale Irpef

Il Comune di Arluno aumenta l’imposta sul reddito e in aula si accende il dibattito. A far alzare i toni, la decisione da parte dell’Amministrazione comunale di portare l’aliquota Irpef dallo 0,7 allo 0,8%.

Aumenta l’Irpef, ecco perché

«E’ stata una scelta non facile – ha spiegato il sindaco, Moreno Agolli – Purtroppo sono subentrati degli impegni di spesa non preventivati che hanno portato criticità». Tra questi, un aumento della domanda nel sociale, soprattutto verso i più fragili, e una maggiore contribuzione del personale.

Alfio Colombo all’attacco

«Non siete riusciti a spendere per tempo i soldi nel 2019, e così avete deciso di aumentare l’Irpef – ha tuonato Colombo, capogruppo di Cambiamo Arluno – Vorremmo inoltre capire come mai c’è così tanto avanzo. Non si può pensare di aumentare le tasse, solo per portare a pareggio il bilancio. Se capita un’altra spesa imprevista, cosa farete?».

