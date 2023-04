Arese: depositata la lista candidati a sostegno di Roberta Tellini

E' stata depositata in Comune la lista dei candidati e il programma elettorale steso dal comitato a sostegno di Roberta Tellini sindaco Arese.

Primi commenti per le liste che sostengono la candidata sindaco:

"Le liste AreseRinasce, Arese Migliore in Azione e Forza Italia civici per Arese, hanno depositato questa mattina alle 10, il programma elettorale e le liste dei candidati. Siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti a rappresentare, con le nostre persone, tutte le realtà aresine. Il programma è frutto di un grande lavoro di squadra e rappresenta il nostro modo di essere: responsabili, determinati e concreti. Non abbiamo ipotizzato attività irrealizzabili utili solo a fini elettorali, non abbiamo promesso case o soldi a pioggia e non ci siamo basati sugli introiti derivanti dall'accordo di programma area ex Alfa perché vogliamo essere liberi di sedere al tavolo dello stesso senza essere condizionati dalla necessità di " concludere ". È un programma realizzabile che risponde alle esigenze ed alle legittime aspettative degli aresini, le promesse mirabolanti non fanno per noi. Il nostro obiettivo primario è rispettare il patto che, il 14 ed il 15 maggio , stringeremo con Arese e, solo quando avremo realizzato ciò che stiamo promettendo, magari inizieremo a lavorare di fantasia.