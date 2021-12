Area ex-Rimoldi Necchi: Cinque stelle preoccupati per il suo futuro

Gli attivisti del Movimento cinque stelle di Busto Garolfo si dicono preoccupati per il futuro dell'area Rimoldi Necchi che dovrà essere bonificata ed è stata messa all'asta.

Hanno voluto segnalare la situazione e sottolineare la propria preoccupazione per quest'area ex industriale il consigliere regionale Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia, e gli attivisti del Movimento di Busto Garolfo. Un terreno che dopo la bonifica potrà essere edificato: e proprio su questo punto è voluto intervenire il gruppo locale del Movimento:

«Da tempo abbiamo segnalato che l’area ex Rimoldi Necchi è stata individuata tra le priorità d’intervento definite nel Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate - hanno affermato - Il sito è tutt’ora censito nella banca dati dei siti contaminati pubblicata da AGISCO (anagrafe e gestione integrata dei siti contaminati) aggiornata al 30 settembre 2020. A oggi persiste un problema di inquinamento della falda non ancora individuato e circoscritto dalle società attualmente proprietarie dei terreni. E se questo non bastasse da molti mesi l’area è andata all’asta aprendo possibili scenari di consumo di suolo e cementificazione. La nostra preoccupazione aumenta giorno dopo giorno. Cosa succederà alla prossima asta a prezzo di partenza ribassato? E se non a questa, alla prossima e alla successiva ancora? A nostro avviso rischiamo l’ennesima "terra di conquista" da parte di investitori privati che, consapevoli della delibera n. 18 del Consiglio Comunale datata 19.04.2019, si aggiudicherebbero un terreno edificabile ad un valore simile a quello di un terreno agricolo».