Area ex-Alfa, approvato il maxi progetto di riqualificazione

Approvato dai Consigli comunali di Arese, Garbagnate e Lainate il maxi progetto di riqualificazione dell'area ex Alfa: prevista nuova viabilità e un bosco urbano da 300mila metri quadrati.

Area ex alfa: approvato il maxi progetto di rigenerazione

L’approvazione nei tre Consigli comunali di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate dà il via libera

all’ambizioso progetto di riqualificazione che disegna il futuro di un’area da anni fortemente

compromessa e degradata. Ambiente, Lavoro, Trasporto Pubblico Locale, Infrastrutture, sono i temi chiave sui quali poggia la riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo.

Quattro pilastri che le Amministrazioni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate, con la sensibilità

ed il polso di chi vive il Territorio e rappresenta l’interesse pubblico, hanno ribadito dovessero essere elementi imprescindibili della proposta dell’Operatore privato. Anche attraverso le puntuali e costanti sollecitazioni delle Amministrazioni pubbliche, si è giunti ad un progetto ambizioso, condiviso con Regione Lombardia e Città Metropolitana, attraverso un “lavoro di squadra” caratterizzato da una convergenza condivisa verso il “bene comune” di un’area strategica.

A meno di un anno dalla presentazione del progetto si è arrivati alla conclusione dell’iter autorizzativo – con la sottoscrizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma, e l’approvazione delle autorizzazioni ambientali – dando corpo a una trasformazione che guarda al futuro dell’area ex Alfa Romeo in modo lungimirante, moderno, dinamico e internazionale.

I contenuti del progetto

Il progetto di rigenerazione urbana dell'area ex-Alfa Romeo si sviluppa su una superficie di circa 700.000 metri quadrati e prevede un investimento diretto del soggetto privato di circa 600 milioni

di euro.

Le stime dell’Operatore parlano di numeri importanti e di significativi benefici per i territori:

 1,5 miliardi di euro: l’impatto economico (diretto, indiretto e indotto)

 1.200: i nuovi posti di lavoro.

 3.000 tonnellate: la riduzione annua di CO2, grazie a nuovi alberi, a percorsi

ciclopedonali e alla produzione energetica da fonti rinnovabili.

 120 milioni di euro: l’investimento in opere pubbliche.

 65%: l’aumento di superficie permeabile, con la trasformazione del vasto parcheggio

asfaltato di Expo 2015 in una grande Foresta Urbana, che di fatto “restituisce” alla

natura aree costruite.

 300.000 mq: l’area della Foresta Urbana, un’oasi con dinamiche vegetali e faunistiche

proprie; aree boschive e prati per un’esperienza di benessere e di sport unica,

sviluppando un eccezionale rapporto con la natura.

 4,6 milioni di euro: il valore delle Ulteriori Mitigazioni Ambientali su aree contigue al

comparto.

 16 milioni di euro: il finanziamento per progetti di rilancio, sinergia e valorizzazione

dei territori di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate, prevalentemente in ambito

ambientale e sportivo.

 Un incremento importante del gettito fiscale generale, regionale e comunale.

Trasporto Pubblico

Il Territorio beneficerà della realizzazione di una infrastruttura di Trasporto Pubblico in grado di collegare i tre Comuni (Arese, Garbagnate Milanese e Lainate) e Milano, offrendo un servizio metrotramviario efficiente. Si tratta di un nuovo sistema di trasporto, sulla base del tracciato che i Comuni interessati hanno condiviso con Regione Lombardia e Città Metropolitana, che connette l'area di Mind (Milano Innovation District, situata nell’area di Expo 2015 in corrispondenza della fermata ferroviaria e metropolitana di Rho - Fiera) all'area ex Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese.

Infrastrutture

Saranno realizzati oltre 120 milioni di euro di urbanizzazioni, opere pubbliche e ambientali, in grado di affrontare efficacemente il problema del traffico locale e di incrementare le strutture pubbliche, soprattutto sportive e urbane e il verde pubblico dei Comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate.

Una Foresta urbana

Il cuore della riqualificazione sarà verde, con una grande foresta urbana di oltre 300.000 metri quadrati, con importanti dinamiche vegetali e faunistiche per far rivivere un'esperienza di benessere e di sport unica a contatto con la natura. Previsto un aumento di superficie permeabile di oltre il 65%. Il grande parcheggio asfaltato di Expo 2015 sarà trasformato in un grande parco urbano.

L’integrazione e sinergie con il Territorio - Nell’ottica di rilancio e di creazione di connessioni e

reti tra i Comuni, si prevede:

 Completamento dei percorsi ciclabili

 Valorizzazione del Parco delle Groane

 Completamento del processo di rinaturalizzazione del Lura

 Connessione della Foresta Urbana con il parco agricolo delle serre

 Promozione della Sostenibilità e della Biodiversità, grazie ad attività con la Cittadinanza (a partire dalle Scuole), all’interno del Parco/Foresta Urbana.

 Promozione di Sport e Benessere, in sinergia con le strutture e i soggetti gestori, all’interno del Parco dello Sport.

 Delocalizzazione della Rotamfer

 Valorizzazione di Palazzo Gardella, un tempo centro direzionale dell'Alfa Romeo, mantenendo tutte le caratteristiche originarie dell'edificio progettato dal grande architetto milanese, in piena sinergia con la Sovrintendenza.

 Un Ecosistema di Innovazione – in collaborazione con C-Next, e in sinergia con M.IN.D. – per la crescita e la nascita di nuove imprese innovative, anche attraverso l’individuazione e la messa a disposizione di spazi (coperti e non).

 Nuovi impianti di produzione di Energia Elettrica da fonte rinnovabile, oltre alla creazione di Comunità Energetiche per consentire la condivisione dei benefici economici, ambientali e sociali, compatibilmente con la normativa ed i decreti attuativi del DL 199/21.

Le parole dei sindaci coinvolti

“Con impegno, con coscienza, perseguendo il solo fine dell'interesse pubblico, in questi anni ci siamo battuti affinché il futuro di quest'area potesse generare grandi opportunità per i nostri territori. Oggi approviamo un’importante proposta di rigenerazione urbana, con molti elementi in grado di valorizzare e riqualificare le nostre città e il territorio circostante, riconnettere il territorio, ricucire il paesaggio e dotare i nostri cittadini di un prezioso servizio di trasporto pubblico locale. Un percorso articolato e impegnativo che ci ha visto lavorare insieme e ci ha portato a sottoscrivere l'accordo di programma con responsabilità, convinzione e grande soddisfazione”

In sintesi i benefici diretti territoriali per i tre comuni saranno i seguenti:

Per Arese 5.500.000€ per l'intervento di rigenerazione dell'impianto natatorio comunale:

 realizzazione nuova piscina coperta all'interno del centro sportivo comunale

 trasformazione della piscina coperta in piscina scoperta con recupero dell'attuale vasca

 realizzazione solarium esterno

Per Garbagnate Milanese 6.000.000 € così suddivisi:

 1.750.000 € per la ristrutturazione del Centro Sportivo Comunale

 2.000.000 € per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport da 600/700 posti

 1.000.000 € per la ristrutturazione della Biblioteca Comunale

 750.000 € per la realizzazione del raddoppio del parcheggio in Via Per Cesate

 500.000 € per i lavori di rifacimento di Piazza della Croce

Per Lainate 4.500.000 € da destinare ad opere sul territorio di Lainate quali:

 Riqualificazione del sito delle ex piscine di via Montegrappa

 Sistemazione aree del parco delle frazioni