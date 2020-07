Arconate, si dimette il capogruppo di maggioranza

Arconate, il capogruppo di Cambiamo Arconate, il professor Fausto Cairoli, ha protocollato le sue dimissioni oggi, martedì 14 luglio 2020, a causa di gravi motivi familiari.

Arconate, lettera di dimissioni del capogruppo di maggioranza

“Cari consiglieri e caro sindaco, è con rammarico che, dopo lunga riflessione, vi comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni da consigliere comunale per gravi motivi familiari – ha scritto Cairoli nella lettera – Non avendo più la disponibilità di tempo né la serenità d’animo necessarie per adempiere con la dovuta dedizione a questo impegno, ho ritenuto corretto fare un passo indietro, scusandomi innanzitutto con gli elettori che mi hanno votato, con il Sindaco per la fiducia concessomi con la nomina a capogruppo di maggioranza, con gli assessori e i consiglieri tutti, di maggioranza e di minoranza, per la collaborazione intrapresa in questi mesi. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile: con questo aforisma, e nella consapevolezza che chi occuperà il mio posto sarà assolutamente all’altezza, porgo a tutti i componenti del Consiglio comunale un sincero ringraziamento e un leale augurio per un fruttuoso lavoro nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.

I ringraziamenti dell’Amministrazione

Dal canto suo, l’Amministrazione comunale ringrazia il prof. Cairoli per l’impegno dimostrato fino ad oggi. “Siamo profondamente rammaricati e dispiaciuti per la decisione assunta dal consigliere Cairoli, ma siamo consapevoli che le motivazioni alla base di questa scelta purtroppo non gli consentono di proseguire nel suo mandato – hanno scritto – Il prof. Cairoli è una persona di straordinaria caratura morale e professionale, che ha sempre dimostrato grande equilibrio, eccezionale dedizione, indiscutibile serietà. Perdiamo un’Amministrazione capace e competente, ma a volte la vita impone delle scelte che, seppur dolorose, si rivelano necessarie e non procrastinabili. Al prof. Cairoli va tutto il nostro affetto in questo momento difficile e la nostra più ampia comprensione. Arrivederci, professore!”.

