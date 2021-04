Arconate ha un nuovo comandante temporaneo della Polizia Locale

Il Comune di Arconate dà il benvenuto al nuovo comandante temporaneo della Polizia Locale.

Il comandante temporaneo di Arconate

L’Amministrazione arconatese accoglie il nuovo comandante temporaneo della Polizia Locale: il dottor Paolo Giana, vicecommissario al Comando dei vigili di Busto Arsizio. L’annuncio del Municipio è arrivato oggi, venerdì 16 aprile 2021.

Il dottor Giana, 41 anni, sostituirà temporaneamente il comandante Emidio Varrato per alcune ore alla settimana, in attesa che venga sottoposto a intervento chirurgico e che affronti in tutta serenità e tranquillità il periodo di convalescenza.

I commenti

Ha dichiarato Giana in queste ore:

“Sono compiaciuto e felice dell’incarico conferitomi dall’Amministrazione comunale. Cercherò di svolgere il mio lavoro con impegno e dedizione, in attesa del rientro del comandante Varrato”.

Hanno poi continuato dall’Amministrazione:

“Al Comune di Busto Arsizio un grazie sincero per la disponibilità e il supporto in questo momento complicato per la nostra Polizia Locale. A Emidio Varrato un grande abbraccio e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale, nella speranza che possa tornare presto al lavoro. Al comandante Giana l’augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo!”.