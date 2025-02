Apre il bando "Museo d'impresa": soddisfatta la consigliera Scurati

Soddisfazione da parte di Silvia Scurati per l'apertura del bando "Museo d'Impresa" da parte di Regione Lombardia.

“Regione Lombardia apre il bando per conferire il riconoscimento di “Museo d’impresa” a tutte quelle realtà produttive e artigianali lombarde che con il loro esempio contribuiscono a diffondere la storia della cultura del lavoro e dell’industria”.

Così il consigliere regionale leghista Silvia Scurati, vicepresidente della commissione attività produttive, commenta la pubblicazione del bando legato al riconoscimento dei Musei d’Impresa:

“Si tratta di un segno di grande attenzione e di rispetto da parte di Regione Lombardia, che sostiene le imprese lombarde che costituiscono un proprio museo di impresa per salvaguardare il patrimonio tecnico-industriale, per diffondere la conoscenza della storia, della cultura del lavoro e dell’industria regionali e per valorizzare le storie imprenditoriali. Questo è un progetto che la Lega ha sempre sostenuto, fortemente convinta nella promozione della collaborazione tra le imprese e le scuole, le università lombarde e i centri di ricerca, le associazioni di promozione territoriale e culturale, le associazioni di categoria e le istituzioni, promuovendo anche tra i giovani l’attrattività delle nostre imprese” conclude Scurati.