Approvato il progetto definitivo del quadruplicamento della Rho-Parabiago

Via libera al progetto definitivo per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Rho-Parabiago- che interesserà anche il Comune di Vanzago dove verranno effettuati diversi espropri.

Rho-Parabiago: via libera al progetto definitivo

In data 28 Giugno 2023, la Commissaria Straordinaria Vera Fiorani ha emesso l’Ordinanza n°11 di

approvazione del Progetto Definitivo relativo al Potenziamento della linea ferroviaria Gallarate – Rho, 1^

Fase: Quadruplicamento tratta Rho – Parabiago e raccordo a Y per Malpensa.

Il progetto definito è stato approvato con le prescrizioni riportate nella relazione prodotta dai funzionari

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenendo conto della lunga istruttoria avviata nel 2013

con l’apertura della Conferenza dei Servizi e con tutte le rivisitazioni del progetto e le molteplici

osservazioni ricevute dagli enti pubblici, i cittadini interessati all’opera e le aziende coinvolte.

Le 87 pagine di prescrizioni formano uno scenario piuttosto complesso per l’opera nella sua interezza ed

in particolare per il territorio di Vanzago che – come sempre sottolineato dal Comune di Vanzago – sarà

pesantemente interferito dall’opera. Il Comune di Vanzago, come sempre fatto, nell’ottica di garantire la

massima informazione e trasparenza, ha subito diffuso la documentazione ricevuta perché tutti possano

prenderne atto ed effettuare una valutazione approfondita.

Seguirà una fase ancora più approfondita di diffusione dei contenuti delle prescrizioni per meglio spiegare a tutti i cittadini cosa accadrà ad opera completata e nelle fase successive l’approvazione del progetto definitivo.

Al via le espropriazioni

Si fa da subito notare che l’approvazione del Progetto Definitivo comporta l’apposizione del vincolo

preordinato all’esproprio, e quindi RFI/Italferr potranno già mettere in campo tali procedure. Si

raccomanda nuovamente a tutti i cittadini che si ritrovano in queste condizioni di rivolgersi al proprio

legale di fiducia per meglio tutelare l’interesse personale in questa delicata fase espropriativa. Si ricorda

che il Comune di Vanzago ha già fatto una serie di osservazioni per chiedere massima tutela per le famiglie interferite e danneggiate dall’opera, ma, per meglio servire i propri cittadini, ha anche effettuato nel Gennaio 2021 un bando per raccogliere la disponibilità di professionisti di questo campo e li ha raccolti sul sito comunale a questa pagina: https://comune.vanzago.mi.it/potenziamento-rho-gallarate-adesioni-professionisti-in-materia-di-espropri/

La prossima fase vedrà RFI predisporre la documentazione per la gara per l’appalto integrato con cui verrà selezionata l’azienda che si occuperà di realizzare il Progetto Esecutivo e poi di eseguire i lavori.

Le tempistiche non ancora chiare

Le tempistiche non sono ancora chiare perché nella documentazione ricevuta, non è presente il

cronoprogramma aggiornato: sulla base del precedente cronoprogramma, allegato alla Ordinanza n°5, la

gara dovrebbe esser svolta entro l’anno per poi procedere ad inizio 2024 con la progettazione esecutiva.

Prima ancora di completare l’analisi della documentazione ricevuta – peraltro mancante di ben 11 allegati che son già stati richiesti dal Comune di Vanzago – è necessario stigmatizzare il fatto che la Commissaria Vera Fiorani abbia scelto di non dare l’opportunità agli interessati, in particolar modo al Comune di Vanzago che da sempre ha chiesto un confronto anche con mozioni sottoscritte all’unanimità dal Consiglio Comunale, di esprimere il proprio ultimo parere nella conferenza di servizi conclusiva in merito al progetto definitivo modificato.

Si noti che nel Luglio 2021, il Parlamento all’unanimità aveva chiesto alla Commissaria di attivare “...una interlocuzione con il territorio, volta ad affrontare le criticità emerse e rappresentate dalle istituzioni locali, anche con riguardo al comune di Vanzago” ma tale impegno è stato totalmente disatteso.