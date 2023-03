Approvato il piano delle opere pubbliche: 10 milioni di euro in città

Un cambiamento radicale per Bollate grazie al nuovo piano di opere pubbliche appena approvato in Consiglio comunale.

Approvato il piano delle opere pubbliche

È stato approvato lo scorso martedì durante l’ultima seduta consiliare. Il progetto complessivo tratta di opere per un importo che sfiora i 10 milioni di euro, di cui 6,7 arriveranno grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. I cantieri saranno avviati entro l’anno con l’obiettivo di rispettare le tempistiche chieste dall’Europa.

Piste ciclabili

Partendo dalle piste ciclabili, verranno realizzate lungo via Vittorio veneto, da via Verdi fino a Piazza San Francesco. E poi, lungo la via Magenta, che tornerà a senso unico con senso di marcia direzione Ospiate, con riqualificazione complessiva della via prevedendo l’allargamento dei marciapiedi e l’installazione di arredo urbano con piante verdi. Verrà realizzata anche in via Dante per collegare la ciclabile di via Verdi con quella di via Repubblica. Tutte queste saranno realizzate con cordoli di protezione.

Piazze riqualificate

Tra le piazze che verranno riqualificate, ci sarà grande attenzione per la zona del centro, soprattutto per piazza San Francesco che si trasformerà in una piazza vera e propria con il restringimento della carreggiata. Verranno installati arredi, piante e, per i negozi, possibilità di dehors e tavolini. Ci sarà, poi, il proseguimento della ciclabile e ampliamento degli spazi destinati ai pedoni. La stessa cosa avverrà in Piazza Martiri della libertà, con il posizionamento della storica fontanella verde, simbolo e memoria della Bollate.

La rotonda di via Repubblica

Poi avverrà la riqualificazione della rotonda via Repubblica, del tratto della varesina prevedendo l’allargamento dei marciapiedi, il restringimento della carreggiata e la chiusura del sottopassaggio pedonale. Con il traffico pesante e di attraversamento spostato sulla variante Varesina di recente realizzazione: questa diventerà una strada urbana che servirà a ricollegare la frazione di Ospiate con via Repubblica.

Il Centro sportivo

Un progetto attesissimo, poi, è quello riguardante il Centro sportivo di via Verdi: in questo caso avverrà la sostituzione delle centrali termiche e delle tre coperture dei campi da tennis, poi la realizzazione di tre nuovi campi da padel. Inoltre, Verranno demoliti e ricostruiti gli spogliatoi del Baseball e sarà effettuato il relamping delle torri faro. Infine sarà realizzata un’ampia area verde, come parco urbano, accessibile dall’esterno. Solo per questo, verranno investiti 2,6 milioni di euro. Grande attenzione anche per le associazioni e per gli spazi a loro dedicati: il seminterrato della scuola di via Diaz, ben 400 metri quadrati rimasti in disuso, verrà riqualificato completamente; nell’edificio polifunzionale di via Ospitaletto, invece,verranno rifatti l’isolamento termico e i serramenti; il sottotetto della bocciofila di via Ospitaletto, poi, sarà riqualificato e reso indipendente dal resto della struttura. Investiti, in questo caso, 800mila euro.

Efficientamento energetico

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, si effettueranno interventi di manutenzione per migliorare la classe energetica degli immobili comunali e risparmiare sulle bollette. Dopo la recente sostituzione dei fari dei centri sportivi di via Oglio e Galimberti, è previsto il relamping di un altro centro sportivo da stabilire. Verrà adeguato anche del sistema di riscaldamento del teatro la Bolla. L’investimento sarà di 250mila euro.

Nei parchi

Giochi e arredi urbani in vari parchi verranno sostituiti, verrà riqualificato l’anfiteatro del Parco Martin Luther King e avverrà la sostituzione di alcuni alberi ammalati. Sul fronte parchi verranno destinati 300mila euro.

Altri 500mila euro per le asfaltature stradali e manutenzioni delle pavimentazioni dei parchi.

La parola all'assassore