Approvato Dup e Bilancio di previsione: invariate aliquote Imu e Irpef

La seduta del Consiglio comunale di Vittuone del 30 marzo scorso è stata dedicata alla discussione e all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

Documenti all’interno dei quali trova spazio un ampio programma di lavori pubblici, messo a punto nella prima parte del mandato dell’Amministrazione Bonfadini, che è stata dedicata anche e soprattutto ad affrontare le problematiche più urgenti, dalla pandemia al post pandemia e alle conseguenze sulle fasce più deboli della popolazione, ad iniziare dai giovanissimi; dal rafforzamento del bilancio e della macchina comunale alla ripresa del pieno possesso del Centro sportivo “Mike Bongiorno”, dopo un lungo contenzioso con la Società che lo gestiva, ai lavori di restauro della Villa Venini.

In Consiglio è entrata la consigliera Emanuela Grassi, prima dei non eletti della lista “Rilanciamo Vittuone”, in sostituzione della dimissionaria Elena Lovati.

Capitolo Lavori Pubblici

L’ampio programma di lavori pubblici è stato illustrato dal Sindaco Laura Bonfadini e dall’Assessore al Territorio e ai Lavori pubblici Roberto Cassani. Progetti sostenuti economicamente da alcuni finanziamenti ottenuti da Stato e Regione, nonché dall’entrata straordinaria derivante dalla cessione del terreno dove sorge la RSA “il Gelso”.

A titolo di esempio, tra le opere previste ci sarà la continuazione del rifacimento di strade e marciapiedi che si aggiunge allo sforzo di quasi 700.000 euro dello scorso anno, per un impegno, nel 2023, di circa 800.000 euro: 500.000 per le strade e 300.000 per ciclabili e marciapiedi.

La realizzazione di nuove piste ciclabili si aggiunge alle attuali in fase di manutenzione e rifacimento, come ad esempio quella lungo la via Gandhi (attualmente i lavori sono in corso, così come in via De Gasperi), che sarà completamente rifatta a causa dell’affioramento delle radici degli alberi.

Guarda anche all’esterno di Vittuone il progetto di allestire una nuova area per spostare il mercato negli spazi antistanti il cimitero e la RSA, vicino al parco Lincoln. La scelta della nuova sede è supportata dalla maggior visibilità ed attrazione anche per acquirenti da fuori paese. Nell’ottica di rivitalizzare una realtà che, specie nell’ultimo anno, ha perso sia ambulanti che utenti. Il luogo è stato individuato anche per le caratteristiche che già hanno le due aree indicate. Si tratterà poi di pensare un nuovo utilizzo per l’attuale area mercato, per il quale l’Amministrazione, che già sta ipotizzando nuove funzioni per l’area, ha chiesto alla minoranza di partecipare alla discussione.

Digitalizzazione e nuova illuminazione

È altresì prevista ed è in fase di elaborazione la riorganizzazione degli uffici e dei servizi in Municipio, questo per rendere più funzionali sia le postazioni di lavoro che il ricevimento degli utenti. L’Amministrazione punta sull’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per incrementare ulteriormente la digitalizzazione degli uffici comunali.

È in fase di ultimazione la procedura per la pubblicazione del bando che riguarda l’illuminazione pubblica, che prevede la sostituzione completa con tecnologia a led integrata con le funzioni di “Smart City”. Questo permetterà di contenere la spesa per il Comune, ridurre l’impatto ambientale con un’illuminazione a led più efficiente e che al contempo consentirà una maggiore sicurezza del territorio, unita alla videosorveglianza che garantirà un maggior controllo sui parchi e sulle zone meno frequentate.

Sono stati ricordati i lavori già eseguiti presso le Scuole primarie e alla Materna Don Milani, dove sono stati rifatti i blocchi dei servizi igienici, pavimentazioni e porte di sicurezza. Presso il Centro Diurno Disabili sono terminati da poco i lavori di rifacimento completo degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Gli interventi di ristrutturazione

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione di vari edifici comunali, ha sottolineato ancora l’Assessore Cassani, è importante il fatto che l’Amministrazione, al di là dei lavori urgenti, si muova secondo un programma generale ben preciso. Dunque, la palazzina di via Gramsci, dove ancora oggi c’è l’ambulatorio comunale, vedrà il proseguire dei lavori per diventare la “casa delle associazioni vittuonesi”.

L’intervento, per il quale sono stati stanziati 500.000 euro, consentirà di ricavare spazi autonomi per ben 18 associazioni. A questo si aggiungerà una segreteria generale ed una grande sala riunioni. Quest’ultima potrà essere suddivisa flessibilmente in due o tre parti.

Per completare questi lavori, i servizi sociosanitari, attualmente ospitati in via Gramsci, dovranno trovare posto nell’edifico di via Zara - ex sede del custode delle scuole medie -. La struttura attualmente versa in cattive condizioni e verrà ristrutturata con una spesa prevista di circa 210.000 euro. Anche questo intervento rientra nell’ambito più generale di potenziamento e sviluppo dell’assistenza sociosanitaria territoriale che dovrebbe, entro la fine del 2024, confluire nella nuova “Casa di Comunità” che sorgerà sul terreno ceduto a tale scopo dal Comune, in via Isonzo.

Continuano i lavori a Villa Venini, e al suo parco, per metterli in sicurezza e aprire alla cittadinanza la parte sud-ovest della Villa e la totalità del parco. La piena realizzazione del progetto di recupero consentirà l’integrazione del parco storico nel sistema delle aree verdi che fanno parte del tessuto cittadino.

Confermate aliquote Imu e Irpef

Il Sindaco Laura Bonfadini ha poi confermato che non ci sono modifiche per quanto riguarda le aliquote dell’Imu e dell'addizionale comunale Irpef, che sono tra le principali fonti di entrata del Comune. Mentre tra le uscite spicca quella per i servizi sociali, superiore ai 900.000 euro senza tener conto delle spese del personale.

Non accolto il ricorso al Tar

Il Sindaco ha inoltre informato il Consiglio che il Tribunale non ha accolto il ricorso del socio privato della Farmacia che si opponeva alla decisione dell’Amministrazione di mettere in liquidazione la società stessa. Nel tempo la Farmacia comunale ha visto il socio privato perdere i requisiti previsti dal bando con cui lo stesso socio era stato scelto.

Gli emendamenti delle minoranze

La minoranza ha presentato 10 emendamenti al DUP e 2 al Bilancio, tutti respinti tranne una modifica congiunta che prevede l’istituzione della Consulta dei Commercianti entro il 2023. Gli altri emendamenti chiedevano tempi tecnicamente troppo ristretti per la riapertura ed affidamento in gestione del Teatro Tresartes, del Centro sportivo Mike

Bongiorno e del Centro Polifunzionale “Piero Hertel”. L’Assessore Roberto Cassani ha assicurato, che, ovviamente, l’Amministrazione condivide la volontà di riaprire il teatro, così come gli altri due centri, ma i tempi tecnici e le risorse necessari non lo consentono nell’immediato.

Per quanto riguarda il Tresartes in particolare, alcuni interventi di manutenzione straordinaria sono già eseguiti, mentre sono in corso le procedure per garantire la sicurezza della struttura secondo la normativa di prevenzione degli incendi. Si auspica di poter riaprire per lo spettacolo a conclusione dei festeggiamenti per i 50 anni della Compagnia Teatrale Vittuonese.

La gestione del Centro Piero Hertel vede un grosso impegno economico annuale per le utenze, come da verifiche economiche effettuate. Una spesa non sostenibile se non attraverso una riqualificazione e riconversione che ne consenta l’ammortamento. Attualmente il Centro, in caso di apertura, presenterebbe costi di gestione spropositati a fronte di un’utenza decisamente contenuta.

Più complessa la situazione per il Centro sportivo, che comprende il “Mike Bongiorno ed il “Pertini”. Gli importi economici per la riqualificazione sono nell’ordine di milioni di euro. Si tratta di impegni di spesa notevoli, ad esempio 1.500.000 euro per la pista di atletica ed oltre 500.000 euro per recuperare il secondo campo di calcio che quest’anno perderà l’omologazione.

Al termine del lungo dibattito il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 sono stati approvati con 8 voti (della maggioranza) a favore e 4 (delle minoranze) contrari.