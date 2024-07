Appaltata la Vigevano - Abbiategrasso, esulta Silvia Scurati

La consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati, esulta per l'ufficialità dell'appalto assegnato per la realizzazione della Vigevano - Abbiategrasso, dopo diversi anni di attesa.

“Un passo storico che porterà al completamento dell’intera tratta della superstrada Vigevano - Malpensa, un’opera strategica attesa da decenni nell’Est Ticino e sulla quale Regione Lombardia e il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini hanno messo l’acceleratore da inizio mandato”.

“Parallelamente, sempre in collaborazione con il Ministero, prosegue il lavoro per la progettazione e il completamento per il raddoppio dell’intera linea ferroviaria fino a Mortara nella Lomellina, una infrastruttura cruciale per i pendolari che sviluppa e potenzia, in termini di trasporti su ferro, l’intero quadrante sud - occidentale milanese”.