Aperti gli Stati generali del settore scolastico a Magenta, dopo l’annuncio in aula. Lo annuncia il vicesindaco Simone Gelli: “Lo avevo dichiarato in Consiglio Comunale durante l’approvazione del Bilancio Preventivo, ora dalle parole si passa ai fatti. La prossima settimana convocherò le prime tre riunioni che porteranno ad intercettare i bisogni e le necessità degli operatori scolastici che lavorano per la nostra comunità”.

Le prime convocazioni riguardano i dirigenti scolastici, le scuole paritarie e tutti i proprietari degli asili nido privati. “Dopo le misure già contenute nel bilancio di previsione che mirano infatti alla restituzione delle rette per i servizi (quali ad esempio, pre e post scuola e trasporti e la riduzione del costo dei pasti dall’inizio del prossimo anno scolastico), il secondo fondamentale passaggio è lavorare per sostenere tutte le scuole che sono parte integrante per il sistema scolastico della nostra città”, aggiunge.

Il commento politico

“Dagli incontri, sono certo, potremo meglio capire e dunque concentrare gli aiuti economici, concordando con la città e con gli operatori, gli interventi che diano aiuto e sostegno. Ringrazio coloro che sono dimostrati molto disponibili ad accelerare questo percorso che mira ad essere davvero comunità in questo periodo non certo semplice. A chi, anche in questo momento, tenta di fare campagna elettorale, frapponiamo il giusto lavoro di confronto e ascolto”, chiosa Gelli.

