Anna Maria Lena si dimette: la maggioranza perde un pezzo

Anna Maria Lena saluta la maggioranza

Una notizia inaspettata, che ha colto tutti di sorpresa: Anna Maria Lena, capogruppo di maggioranza, ha infatti rassegnato le sue dimissioni lasciando così la compagine che sostiene la squadra di governo del sindaco Fabio Merlotti. Una decisione che ha spiazzato l'intera politica locale. Al posto di Lena, entrerà in Consiglio comunale Luca Boldorini, primo dei non eletti.

Le motivazioni

"E' con molta amarezza e con il cuore davvero in mano che rassegno in maniera irrevocabile le mie dimissioni da consigliere comunale - scrive Lena nella lettera di dimissioni - Ringrazio di essere stata chiamata dal signor sindaco per poter essere stata eletta nel settembre 2021, la sua proposta mi ha davvero lusingata perchè ho sempre creduto in lui e nella sua Amministrazione. Poi, una volta eletta, sono iniziate le mie difficoltà, non legate al gruppo ma al mio carattere impulsivo e alla scarsa propensione alla politica. Infatti, sono certa di essere foriera di bene comune solo nello svolgimento del mio lavoro di medico, mentre come consigliere penso di aver fallito. Stimo tutta l'Amministrazione: ognuno ha i suoi talenti palesi o nascosti, ma io sono decisa a lasciare per onestà morale nei confronti di tutti ma soprattutto nei confronti di me stessa".