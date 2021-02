Andrea Orlandi, attuale vice sindaco, si candida a sindaco

Andrea Orlandi, attuale vice sindaco di Rho si candida a sindaco. Lo ha ufficializzato ieri sera, martedì 16 febbraio, in una conferenza stampa.

Competenza, passione e esperienza: sono questi i tre motivi che mi hanno spinto a candidarmi per la città. Con queste parole ieri sera, martedì 16 febbraio, l’attuale vice sindaco di Rho Andrea Orlandi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative. Una conferenza stampa, quella svoltasi nella sede del Pd, che ha visto la presenza dei segretari delle 5 liste che sosterranno la sua candidatura. Paolo Oltolina segretario del Pd, Paolo Bianchi segretario della lista civica + Rho, Clelia Lapalomenta della civica Rho e Frazioni, Luigi Negrini della lista Rho casa Comune e Gaia Raisoni di Italia Viva.

“È una coalizione che mi piace. Una lista che non ha personalismi, una coalizione composta da persone che provengono da mondi diversi con esperienze diverse, insomma il giusto mix che farà di questa entità un gruppo unico. La cosa che sicuramente farò è quella di impegnarmi al massimo come sempre faccio quando accetto una sfida. Credo di amare questa città ed è questo il vero motivo per cui mi metto a disposizione della città”.