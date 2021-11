Anci Lombardia patrocina un incontro per promuovere il bando dell’ex Accorsi

Legnano

La prima iniziativa sarà un incontro on line, venerdì 12 novembre dalle 10.30 alle 12.00

Anci Lombardia ha concesso il patrocinio alla richiesta avanzata dal Comune di Legnano per promuovere un evento divulgativo/informativo sul bando di coprogettazione che interessa l’ex Rsa Luigi Accorsi.

La prima iniziativa sarà un incontro on line, venerdì 12 novembre dalle 10.30 alle 12.00, finalizzata a far conoscere il bando emesso lo scorso mese di settembre e finalizzato a d’individuare enti del terzo settore quali partner del Comune nella co-progettazione per il completamento strutturale e l’erogazione di servizi e attività in ambito socio-educativo-culturale all’interno dell’immobile comunale nel quartiere Canazza.

Le parole dell'Amministrazione comunale

"La futura gestione dell' Accorsi è una sfida, perché non è semplice conciliare le diverse funzioni previste con la necessaria sostenibilità finanziaria – spiega l’assessore al Benessere e sicurezza sociale Anna Pavan - L'avere al nostro fianco Anci ci assicura un'ampia divulgazione dell'avviso pubblico e, insieme, la possibilità di illustrare meglio scopi e modalità della coprogettazione; strumento fortemente voluto dalla nostra Amministrazione".

L'evento sarà rilanciato da Anci Lombardia

All’incontro, che sarà trasmesso sul canale YouTube del Comune di Legnano e rilanciato dalle piattaforme di Anci, prenderanno parte l'assessore Anna Pavan, che tratterà il ruolo degli enti del terzo settore quali interlocutori primari delle amministrazioni pubbliche nella programmazione delle politiche sociali locali e il dirigente del settore Attività educative e sociali Marco Dallatomasina, che parlerà di coprogettazione in rapporto a misure come il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Interverrano anche Luca Rumi, esperto in community welfare di Anci Lombardia, e Gabriele Mazzola, funzionario dei servizi sociali del Comune.

Termini del bando

L’Amministrazione comunale aveva individuato all’inizio di quest’anno la procedura di coprogettazione per creare, insieme con un partner del terzo settore, un hub di comunità polifunzionale in grado di sviluppare e coniugare tra loro interventi in ambito residenziale, sociale, educativo, culturale e ricreativo. Il termine per la partecipazione al bando è fissato per martedì 7 dicembre.