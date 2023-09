Anche la Lega giovani Ticino al raduno di Pontida

Grande partecipazione della Lega giovani Ticino anche per l’edizione del 2023 al raduno annuale del movimento giovanile della Lega a Pontida.

Tra i tanti i ragazzi partiti da tutta Italia per partecipare all’assemblea aperta dal segretario e vicepremier Matteo Salvini e dal coordinatore nazionale Luca Toccalini, con gli interventi del Ministro Valditara, dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri, del Vice Segretario federale Crippa.

Presenti anche diverse delegazioni estere di movimenti identitari europei e i giovani repubblicani dagli Stati Uniti, uniti per lanciare la sfida verso le prossime elezioni europee.

“È stato un momento di festa, futuro e comunità, - dichiara Christian Colombo, coordinatore della Lega Giovani Ticino - per prepararci all’importantissima sfida delle europee del 2024. Libertà, identità, sicurezza, cultura: queste le sfide della nostra generazione. Saranno mesi importantissimi di campagna elettorale sul territorio a sostegno della Lega, di Matteo Salvini e della nostra europarlamentare Tovaglieri: torniamo da Pontida più carichi che mai. Siamo la generazione che non si arrende al politicamente corretto e a ciò che la sinistra vuole imporci come modello di vita, di famiglia, di lavoro e di libertà. Siamo pronti a cambiare il destino del nostro continente!"