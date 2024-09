Anche a Rho il Servizio Notifiche Digitali

Grazie alle risorse del Pnrr Rho ha aderito a Send, la nuova infrastruttura digitale realizzata da PagoPA insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che offre alle Pubbliche Amministrazioni un sistema standard per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti amministrativi.

Il nuovo processo digitale affianca l’ordinario processo di notificazione analogica. Fa parte del progetto Rho Digitale, finanziato con fondi europei attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«In questa prima fase il servizio di notifica digitale riguarderà le sanzioni della Polizia locale, sia per violazioni al Codice della strada sia per violazioni extra Codice stradale - afferma l’assessore Emiliana Brognoli - È intenzione dell’Amministrazione avviare a breve anche i servizi relativi ad altre pratiche.

«Si tratta di un esempio concreto di innovazione e semplificazione che è in linea con la nostra idea di amministrazione pubblica. Una amministrazione che riduce i costi e rende più immediata ed efficiente la comunicazione con i cittadini. Crediamo nelle innovazioni, che rendono più semplice interfacciarsi con l’ente pubblico, ma tutelano anche chi non è al passo con le nuove tecnologie garantendo metodi di notifica più tradizionali, penso in particolare alle persone anziane. Il servizio è stato attivato grazie ai fondi Pnrr – Next Generation Eu destinati alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni uno dei primi risultati del lavoro di investimento in digitalizzazione che il comune sta mettendo in campo»