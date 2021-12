Amministrazione comunale: nuovo anno, nuovi obiettivi

Albairate

250mila euro per il progetto della ciclopedonale che consentirà di percorrere in sicurezza via per Castelletto, dal cimitero fino al Naviglio Grande

Consiglio comunale di fine anno anche per il Comune di Albairate. Sono stati esposti ai cittadini i progetti e le spese previste per l’anno 2022-2023.

Amministrazione Albairate: nuovo anno, nuovi obiettivi

In vista dell’anno 2022, il Comune di Albairate ha presentato durante il Consiglio comunale, tenutosi lunedì 27 dicembre, il bilancio finanziario previsto per l’anno 2022-2023. Il totale complessivo delle entrate, corrispondente al totale delle spese, ammonta ad una cifra pari a 5.293.588 euro; Elena Barenghi, assessore addetta al bilancio e presentatrice del piano stesso, ha subito precisato: “Il nostro obiettivo non è aumentare le tasse e proprio per questo motivo stiamo facendo l’immaginabile per mantenerle quanto più possibile eque”.

Le spese previste

Tra le spese previste, circa 3.700.000 euro, saranno destinate alle spese correnti: particolarmente significative sono quelle riguardanti i servizi istituzionali, generali e di gestione (32%), l’istruzione e il diritto allo studio (18%), ma anche quelle inerenti alle politiche sociali, ai diritti sociali e alla famiglia (12%); in merito a quest’ultime, la Giunta ha deliberato l’erogazione di 11mila euro complessivi alle associazioni sportive come concreto sostegno nell’ambito della pandemia da Covid-19, al fine di aiutare le realtà dello sport albairatese a proseguire nella loro preziosa attività e a coprire le maggiori spese per sanificazioni e protocolli sanitari.

Pista ciclabile e collegamento ciclopedonale

175mila euro saranno poi spesi per gli investimenti riguardanti in particolare la realizzazione di una pista ciclabile alla Cascina Faustina, l’efficientamento energetico e la sistemazione stradale. Grazie ai voti della maggioranza (l'opposizione si è astenuta) è stato inoltre approvato il finanziamento di 250mila euro per il progetto inerente alla costruzione di un collegamento ciclopedonale che consentirà di percorrere in sicurezza via per Castelletto, dal cimitero fino al Naviglio Grande. “La realizzazione prevedrà un collegamento ciclo-pedonale che, dal centro abitato di Albairate, porterà fino alla pista ciclabile lungo il Naviglio che si congiunge con Castelletto”- ha dichiarato il sindaco Flavio Crivellin. L’opera, la quale era già stata messa in cantiere dalla seconda metà del 2019, vedrà il suo compimento nell’anno 2023.

Sara Colombo