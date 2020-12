Amministrative 2021, Andrea Orlandi guiderà la coalizione di centrosinistra: La sua candidatura è nata sotto una buona stella, quella di Arianna Cavicchioli.

La sua candidatura è nata sotto una buona stella, quella di Arianna Cavicchioli, amato ex sindaco di Rho recentemente scomparsa. A comunicarlo, proprio lui, Andrea Orlandi, nel giorno del compleanno di Arianna. Un post che ha ricevuto l’approvazione del mondo politico di Centrosinistra, ma anche di semplici, cittadini che insieme hanno scritto «Vai e guida la nostra città».

L’attuale vicesindaco al momento preferisce non parlare ma ormai i giochi sono fatti. Andrea Orlandi sarà l’uomo che guiderà il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative in programma in primavera (oppure nel mese di settembre vista l’emergenza Covid 19 ndr). La sorpresa è che non si candiderà nelle file del Partito democratico, partito per il quale è stato eletto in questi due mandati, ma formerà una sua lista civica il cui nome non è ancora stato svelato. Lista civica che sarà appoggiata dai tre partiti che attualmente compongono la maggioranza ovvero il Partito democratico, Leu, e la lista civica Rho e Frazioni.

Oltre a questi schieramenti la candidatura di Orlandi sarà sostenuta anche dal gruppo di Italia Viva di Matteo Renzi, politico che Orlandi ha sempre sostenuto quando era nelle file del Pd. I rappresentanti dei tre schieramenti hanno infatti appoggiato la candidatura di Orlandi che da tempo era stato designato da tutti come il giusto successore dell’attuale sindaco Pietro Romano .

