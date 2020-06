Amministrative 2020, certificata la lista del Movimento 5 stelle

Amministrative 2020, la lista dei pentastellati legnanesi che sostiene la candidatura a sindaco di Simone Rigamonti (nella foto di copertina) ha ottenuto la certificazione ufficiale del Movimento 5 stelle.

Amministrative 2020, il M5s è ufficialmente pronto a scendere in campo

A dare l’annuncio è l’onorevole Riccardo Olgiati, parlamentare legnanese del M5s. “Il Movimento 5 stelle di Legnano è ufficialmente pronto e certificato per le elezioni 2020, tra le più importanti per la storia della nostra città – dichiara Olgiati – Mai come in questo momento storico Legnano ha bisogno di un taglio netto col passato, di trasparenza e di una nuova visione del futuro accelerata dalla pandemia che ci ha colpito. Un futuro che dovrà necessariamente parlare di sostegno alle fasce più deboli, di ambiente, di mobilità sostenibile, di sostegno alle piccole e medie imprese per la ripartenza, di cultura, di istruzione per la parte di competenza comunale, di investimenti giusti per ripartire in fretta.

Sarà l’avvocato Simone Rigamonti a rappresentare il M5s Legnano nella corsa elettorale che porterà al voto del 20/21 settembre”.



“Pronti a collaborare con chi porterà buone idee”

“Non siamo degli ingenui e non ci illudiamo di essere i favoriti per arrivare al governo della città ma saremo sicuramente pronti a collaborare con chi porterà buone idee e soprattutto saremo attentissimi affinché quanto accaduto nel recente passato cittadino non abbia più la possibilità di ripetersi – prosegue l’onorevole – Ora siamo ufficialmente in campagna elettorale”.

