Assegnazione del servizio di emergenza ad Abbiategrasso: non risultano irregolarità. Ed anche il punteggio di Croce Azzurra è stato rivisto al ribasso

Ambulanze: Croce Azzurra ritira il ricorso contro Ata

La Croce Azzurra Abbiatense ha ritirato il ricorso contro l’assegnazione del servizio emergenza urgenza di Areu, 118, alla onlus vermezzese Ata Soccorso. La notizia è confermata dal vicepresidente dell’associazione abbiatense, Davide Bertani: «Abbiamo rinunciato perché, in base alle carte che si è stati in grado di ottenere, i nostri legali ci hanno suggerito di desistere. I dati in nostro possesso rimangono parziali e quindi sarebbe difficile trovare il materiale necessario affinché il procedimento possa andare a buon fine. La questione rimasta non verificabile è quella del personale a bordo delle ambulanze, ci si deve fidare di quel che afferma Ata, poi si vedrà».

Rivisto al ribasso anche il punteggio di Croce Azzurra

Molto del ricorso si basava sulla divisione di ore in servizio tra volontari e dipendenti che Ata ha dichiarato essere sempre, giorno e notte, attorno al 52% (volontari). Questo poco convinceva Croce Azzurra ma, senza ulteriori controlli da parte di Areu, risulta impossibile verificarlo; da qui la scelta di ritirare il ricorso, non avendo trovato altre irregolarità. Ata si è sempre detta convinta della bontà delle propria offerta ed i primi mesi di attività paiono confermarlo. Il ricorso di Croce Azzurra è arrivato anche per via dei pochi punti che dividevano le due valutazioni. Dopo un ulteriore controllo però, anche il punteggio di Croce Azzurra è stato rivisto al ribasso, così come era accaduto ad Ata, riallargando la forbice tra i due punteggi.