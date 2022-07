Alunni disabili, in arrivo 32mila euro per l'assistenza scolastica.

A Bareggio sono in arrivo da Roma 32.790 euro per l’assistenza scolastica degli alunni con disabilità. Bareggio rientra infatti tra i Comuni beneficiari di una quota del fondo di 100 milioni di euro previsto dal Governo. "Spero sia soltanto l’inizio e che gli aiuti del Governo centrale siano garantiti anche in futuro, perché i casi aumentano in modo esponenziale e con le risorse a disposizione facciamo fatica a garantire il servizio come è giusto che sia" afferma l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo (nella foto di copertina). "Ringrazio in particolare il Ministro per le Disabilità Erika Stefani per questo importante sostegno - aggiunge il sindaco Linda Colombo - In questo particolare momento, dopo due anni di pandemia, quello del supporto ai ragazzi con disabilità è un tema che richiede sempre più risorse, come si può vedere anche dal bilancio comunale, ed è pertanto fondamentale in questo senso l’intervento degli Enti superiori".