Alunni a scuola di gentilezza per imparare l'affettività e prevenire il bullismo

Progetto di Educazione alla gentilezza nella scuole di San Vittore Olona.

Educazione alla gentilezza per gli alunni

Una stretta collaborazione tra l'Amministrazione comunale di San Vittore Olona e la scuola ossia l'Istituto comprensivo Carducci. Tutto in occasione della Settimana dei diritti dell'infanzia per promuovere il benessere e la crescita non solo didattica ma anche umana dei più piccoli. "Oltre a garantire un Piano di diritto allo studio approvando i progetti proposti dall’Istituzione scolastica, abbiamo proposto agli insegnanti una serie di progetti completamente gratuiti volti a implementare le competenze di bambini e ragazzi e la formazione dei docenti" esordisce Silvia Puricelli, assessore all’Istruzione.

I progetti

"Quest’anno abbiamo avuto riconosciuti dall’amministrazione tutti i progetti da noi presentati e inoltre sono stati offerti ai nostri alunni e ai nostri docenti, a titolo completamente gratuito - ricorda la vicepreside Piera Giannetti - Ossia il Progetto di educazione alla gentilezza, che rientra nel filone più ampio del curricolo di educazione civica, un incontro di formazione per i docenti, tenuto da un esperto del settore, sulla plusdotazione. E la possibilità, che è stata colta da numerose classi, di recarsi in visita d’istruzione al Museo della Scienza e della tecnica di Milano, a titolo completamente gratuito, usufruendo del trasporto in treno, della visita guidata e di un laboratorio. Con l’assessore Puricelli abbiamo programmato incontri di confronto, a cadenza stabilita, con i docenti coordinatori di plessi: questi incontri permettono una verifica efficace su quanto progettato e svolto e un confronto aperto su varie tematiche".

Tra i progetti, anche quello di Educazione alla gentilezza per promuovere buona pratiche relazionali tra pari e prevenire il bullismo e di violenza nella relazione (composta una canzone rap sulla gentilezza, composizioni di opere sul tema, frasi gentili in lingua straniera e tutto si concluderà con la possibilità di dipigere di viola - colore abbinato alla gentilezza - una panchina della scuola che sarà poi inaugurata. Riguardo la plusdotazione, vi è l'attenzione ai bimbi riconosciuti dal Miur come bimbi con bisogni educativi speciali per i quali è stata offerta una formazione per gli insegnanti da parte della psicoterapeuta Giada Maslovarich.