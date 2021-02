“All’entrata delle elementari pavimentazione con…bolle”: la protesta della lista di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco di San Vittore Olona.

“All’entrata delle elementari pavimentazione con…bolle”

“Nonostante i proclami la corrente amministrazione segna il passo”. A parlare è Roberto Morlacchi, capogruppo della lista di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco di San Vittore Olona. “Stanziamenti previsti per le scuole ma i problemi quotidiani rimangono, non vengono risolti e la cosa ancora più grave i cittadini che segnalano le criticità rimangono senza risposte ed inascoltati – prosegue – Alla scuola primaria Carducci, dopo le segnalazioni dei genitori, a gennaio di quest’anno sono state posate delle protezioni antiscivolo sulla pavimentazione dell’entrata. A distanza di poco più di un mese tali protezioni appaiono, come documentato dalle fotografie allegate, piene di bolle e rigonfiamenti , staccate tra loro e direi inutili allo scopo. Quanto sono costate ai cittadini ? Chi le ha indicate come risolutive del problema?”.

Problemi nelle aule

“Ma c’è di più – prosegue Morlacchi – Alla Carducci sono state rimosse dalle aule le tende ed al loro posto sono state applicate delle pellicole oscuranti , adesive, sui vetri. Da tempo i genitori hanno segnalato l’inidoneità di tali pellicole per proteggere dal sole . La luce filtra copiosa e rende pressochè inutilizzabile la lim ( lavagna interattiva multimediale) , la situazione con la bella stagione si aggraverà , avremo ancor meno visibilità sulla lim e molto calore diretto sui bimbi e sugli insegnanti. Possibile che non si riesca a dare soluzione a tali fondate richieste praticando finalmente anche la tanto declamata partecipazione, che per essere attuata, deve passare per l’ascolto dei cittadini?”.