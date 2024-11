Allagamenti e disagi in via Don Albertario

«Via Don Albertario, nel tratto tra via Torino e via Alessandria, è da tempo teatro di una situazione vergognosa e al limite della sopportazione. Ogni volta che le piogge si intensificano, infatti, la fognatura pubblica esplode, provocando fuoriuscita d’acqua sporca dai sei tombini presenti lungo il tratto di strada.»

Inizia così l’interpellanza protocollata in Comune da Andrea Recalcati, vice presidente del consiglio comunale di Rho e consigliere di Fratelli d’Italia.

«Le conseguenze per i residenti sono devastanti: le loro proprietà vengono puntualmente invase da acqua sporca, che non risparmia cortili, giardini e cantine. I marciapiedi dissestati aggravano la situazione, incapaci di contenere il deflusso dell’acqua che, dopo ore di fuoriuscita dai tombini, lascia dietro di sé odori nauseabondi e accumuli di sporcizia. L’acqua stagnante causa inoltre danni strutturali, con muffe che si formano sui muri delle abitazioni e danni agli impianti elettrici».

Prima di presentare l’interpellanza, Recalcati si è recato in via Don Albertario per parlare con i residenti e vedere in prima persona il problema.

«I residenti, lamentano di non essere ascoltati da anni e di essere sempre soli nel pulire i danni e lo sporco portato dalla fogna. Ho potuto constatare personalmente la gravità della situazione e per questo chiediamo all’amministrazione e agli uffici di intervenire urgentemente per trovare e risolvere il problema, mettendo in campo anche aiuti concreti e mezzi comunali, o a carico delle società inadempienti, per sostenere i residenti nella pulizia, qualora il problema si ripresentasse in attesa di una soluzione definitiva - prosegue il consigliere comunale di Fratelli d’Italia - Purtroppo le priorità di una città come Rho sono ancora quelle di risolvere situazioni come questa».

«Non si può guardare a grandi opere nuove se ci si dimentica di situazioni di questa gravità», conclude il vice presidente del Consiglio comunale che discuterà in aula, in uno dei prossimi consigli comunali l’interpellanza protocollata nei giorni scorsi