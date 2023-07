Alessio Zanzottera eletto nuovo segretario Lega Ticino

Eletto ieri sera, 18 luglio, a Magenta, il nuovo segretario della Lega provinciale del Ticino: è Alessio Zanzottera di Santo Stefano Ticino.

"Sta proseguendo senza sosta, come da programma, la stagione dei congressi provinciali della Lega in Lombardia: ieri sera, 18 luglio, a Magenta, nonostante il caldo di questi giorni, si è tenuto anche il congresso provinciale del Ticino (area ovest di Milano), che ha portato all’elezione di Alessio Zanzottera, cui rivolgo i miei complimenti e auguro buon lavoro - ha affermato l'onorevole Fabrizio Cecchetti - Grazie all’altro candidato Marina Roma, complimenti a tutti gli eletti nel direttivo provinciale e grazie ai militanti che hanno partecipato a questo congresso con un’affluenza del 75% degli aventi diritto al voto. In queste settimane estive abbiamo rinnovato le segreterie provinciali di Crema, Sondrio, Milano e Ticino: avanti così, avanti con il confronto interno democratico, avanti tutti insieme con Matteo Salvini, avanti per la Lega e per la nostra Lombardia".