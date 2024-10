Alessandro De Vito nel direttivo di Anci Lombardia

Il consigliere comunale di Villa Cortese Alessandro De Vito entra a far parte del direttivo regionale dell'Anci, l'Associazione nazionale Comuni italiani.

L'assemblea dell'organo regionale dell'Anci che si è tenuta sabato 13 ottobre ha rinnovato la fiducia al presidente Mauro Guerra, sindaco di Tramezzina, e ha provveduto ad aggiornare i nomi dei suoi membri. Tra di loro ci sarà anche il consigliere comunale di Villa Cortese, nonché consigliere di Città metropolitana di Milano, che ha così dichiarato dopo la sua elezione:

"Questo incarico rappresenta un’opportunità straordinaria per portare avanti le istanze delle comunità locali e contribuire attivamente al miglioramento della governance a livello regionale. In qualità di consigliere comunale di Villa Cortese e di consigliere della Città Metropolitana di Milano, continuerò a lavorare con dedizione per promuovere politiche che rispondano alle reali esigenze dei cittadini, valorizzando il ruolo fondamentale dei comuni all’interno del sistema istituzionale lombardo. Metterò il massimo impegno per realizzare progetti concreti".

L'esponente di Fratelli d'Italia prosegue sottolineando l'importanza dell'organo in cui è stato eletto:

"L’Anci Lombardia, con il suo impegno a favore dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province lombarde, è un punto di riferimento essenziale per il nostro territorio. Mi impegnerò per mettere a disposizione la mia esperienza e il mio entusiasmo per garantire un dialogo costruttivo e progetti concreti che possano contribuire a rendere la nostra regione sempre più dinamica, inclusiva e sostenibile. Ringrazio i colleghi per la fiducia riposta in me e sono pronto a lavorare insieme a loro per affrontare le sfide che ci attendono".