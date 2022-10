Albero di Natale da 5mila euro...ma si diminuiscono le luminarie in paese

Albero di Natale da 5mila euro a San Vittore Olona, ma il Comune decide di diminuire le luminarie.

Albero di Natale in piazza: 5mila euro di spesa

L'albero di Natale costerà 5mila euro, ma le luminarie in paese saranno di meno rispetto agli scorsi anni. Sarà questo il Natale nel centro cittadino di San Vittore Olona. In questi giorni infatti la Giunta comunale del sindaco Daniela Rossi ha approvato l'acquisto del classico abete natalizio da installare in piazza della chiesa parrocchiale: il costo sarà di 4.500 euro più Iva per il noleggio con trasporto dell'abete, di 6 metri di altezza, decorato e illuminato.

Ma ci saranno meno luminarie

"Non penso che con una spesa di questo tipo per l'albero natalizio diamo un messaggio sbagliato in questo momento difficile per tutti - afferma il sindaco - I prezzi sono quelli, sicuramente quest'anno faremo meno luminarie nel centro del paese. E’ anche importante, pensiamo ai bambini, addobbare il paese comunque per le feste, non credo che queste spese impattino troppo sul nostro bilancio, anzi. Ho sentito anche gli altri colleghi sindaci del territorio e la maggior parte di loro ha deciso di fare interventi come noi, limitando quindi le luminarie all’essenziale".