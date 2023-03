"Al via un programma di lavori pubblici ricco e ambizioso"

Nell’attesa dell’approvazione del bilancio preventivo, prevista per la metà di marzo, l’Amministrazione di Vittuone guidata da Laura Bonfadini elenca gli obiettivi che si è posta nel piano di investimenti per quanto riguarda i lavori pubblici.

Hanno spiegato dall'Amministrazione:

"Anche quest’anno continua il programma di rifacimento e sistemazione delle pavimentazioni stradali delle vie comunali e dei marciapiedi - hanno spiegato dal municipio - L’investimento previsto è di circa 800mila euro, e si aggiunge a quanto già investito lo scorso anno (quasi 700mila euro). Investimenti per le asfaltature che non si ricordano nella storia di Vittuone. Sono in corso le procedure per adeguare il Teatro Tresartes alla normativa prevenzione incendi e in seguito si eseguiranno i lavori di manutenzione straordinaria per riparare i danni dovuti all’allagamento avvenuto qualche mese fa. Tutto questo ci condurrà alla possibile riapertura negli ultimi mesi dell’anno. Allo stesso modo sono stati stanziati 50mila euro per adeguare la struttura del nido. Per la ristrutturazione della palazzina in via Gramsci, che sarà la nuova sede delle associazioni, è stato stanziato mezzo milione di euro, mentre per l’edificio di via Zara (ex sede Pro loco) che oggi versa in pessime condizioni, sono stati stanziati 210mila euro per la riqualificazione e idoneità ad ospitare servizi socio sanitari".