Al via la sorveglianza di vicinato a Bareggio

L’Amministrazione comunale di Bareggio lancia il progetto "sorveglianza del vicinato" per incrementare la sicurezza urbana attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

Al via sorveglianza di vicinato a Bareggio

“Si tratta di uno strumento di prevenzione contro la criminalità che ha l’obiettivo di aumentare la soglia di attenzione rispetto ad eventi ‘anomali’ che dovranno essere segnalati alle forze di Polizia – spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Roberto Lonati -. Il fine ultimo del progetto è quello di prevenire reati predatori (furti, rapine, truffe…). Esulano dal progetto, e sono quindi espressamente vietati, pattugliamenti del territorio, ronde, indagini e schedatura delle persone e intromissioni nella sfera privata altrui”.

Al fine di massimizzare l’efficacia, il territorio comunale sarà suddiviso in zone omogenee per ognuna delle quali verrà individuato un referente. L’avvio del progetto nelle singole zone sarà preceduto da incontri preliminari tra i cittadini interessati, la Polizia Locale e l’assessore alla Sicurezza per una dettagliata informazione sul progetto, le motivazioni individuali e le particolarità delle zone dove il progetto viene attuato.

I ringraziamenti del sindaco Colombo

“Si tratta di un’iniziativa alla quale stiamo lavorando da tempo – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Già nel primo mandato ci stavamo organizzando, poi il Covid ha bloccato e ritardato tutto. Ringrazio la Polizia Locale per la collaborazione e invito i cittadini a iscriversi e partecipare: più siamo meglio è”.

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo presente in homepage sul sito del Comune (www.comune.bareggio.mi.it) ed inviarlo via e-mail a polizia.locale@comune.bareggio.mi.it.