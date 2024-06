Al via il Doniselli bis: la nuova giunta si presenta ai cittadini di Boffalora

Parte dalla palestra delle scuole elementari di Boffalora il secondo mandato di Sabina Doniselli, che lunedì scorso si è presentata ufficialmente alla cittadinanza nel primo Consiglio di questa sua nuova Amministrazione.

Primo Consiglio per il Doniselli bis

Un ritorno dal forte significato simbolico, dato che già cinque anni fa la palestra venne scelta come luogo della prima seduta del nuovo Consiglio, ma che in questo caso tuttavia non può che mostrare delle differenze rispetto al 2019. Su tutte la mancanza dell’opposizione, a causa della presenza della sola Doniselli alle elezioni di due settimane fa.

Una corsa solitaria che come risultato ha dato un’assise costituita soltanto dalla maggioranza. Diversa è anche la composizione della giunta, con tre nuovi ingressi che, tra le altre cose, riflettono i risultati a livello di preferenze emersi durante le amministrative appena trascorse.

I nomi della nuova Giunta

Si parte con Veronica Pamigiani, nominata vicesindaco e assessore con deleghe a Comunicazione, Promozione del territorio, Turismo, Distretto del commercio, Terzo settore e Servizi al cittadino. Un incarico di grande responsabilità per l’ex presidente del Rotaract Magenta, che con la sua giovane età potrà senz’altro portare il punto di vista delle nuove generazioni nell’amministrazione boffalorese.

Dalle nuove leve si passa alle vecchie conoscenze con il ritorno in giunta dell’ex sindaco Curzio Trezzani, che in questo suo nuovo incarico si troverà a dover gestire deleghe di peso come quelle all’Urbanistica, all’Edilizia, alle Attività Produttive, all’Ambiente, all’Ecologia e alla Digitalizzazione.

Altra new entry è Luca Recrosio, che porta in dote la sua precedente delega consiliare venendo promosso ad assessore a Sport, Giovani, Manifestazioni, Gemellaggi e Associazioni Sportive. In ultimo l’unica riconferma, quella di Francesco Belloni, che mantiene le deleghe alla Cultura, alla Biblioteca e ai rapporti con la frazione di Pontenuovo. L’ex assessore Barbara Rossi è stata invece nominata capogruppo.

I ringraziamenti a Ronzio e Lissi

Durante il suo discorso d’insediamento, Doniselli ha voluto ringraziare in particolar modo due persone che hanno accompagnato il suo precedente mandato da primo cittadino: