Sono partiti i lavori di asfaltatura. Con un lieve ritardo sulla tabella di marcia, causato dal blocco dei cantieri per l’emergenza Covid-19, sono cominciate in questi giorni le asfaltature comunali a Bollate.

Al via i lavori di asfaltatura

Le prime aree di intervento riguardano via Kennedy, via Matteotti (l’anno scorso era stata fatta la riqualificazione dei marciapiedi) e tratti di via Trento. A seguire molte altre strade finanziate con circa 500mila euro previsti nel Bilancio 2020.

