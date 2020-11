Al via da lunedì il centro vaccini anche a Cerro Maggiore

Da lunedì 16 novembre apre il Centro vaccinale straordinario comunale. E’ stato avviato mesi fa abbiamo dal Comune di Cerro Maggiore assieme ai medici che hanno aderito e in collaborazione con Asd Virtus.

Al via da lunedì il centro vaccini

“Un lavoro lungo, difficile e complesso pieno di criticità ed imprevisti. Ma nonostante tutto siamo riusciti a rispettare le tempistiche con un’organizzazione eccellente! Ognuno ha fatto più di quello che era richiesto perché l’obiettivo era troppo importante -spiega il sindaco Nuccia Berra – Dovete sapere che, nonostante il mio periodo di quarantena, non ho mai smesso di lavorare con ATS. Grazie a loro ed al contributo fattivo di ASST siamo riusciti ad ottenere una fornitura anticipata e straordinaria di dosi”.

Il supporto di Cucchi

Il sindaco, commossa, spiega come le difficoltà si siano acuite anche per una triste vicenda personale: “Purtroppo, come se non bastassero i problemi, questa settimana è mancata anche la mia mamma, aggiungendo alle difficoltà tanta sofferenza. Questo fatto mi ha reso ancor più evidente la vicinanza di molte persone, come il Sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, che nel giorno del funerale della mia mamma ha dato la propria disponibilità a ritirare per noi le dosi di vaccino. Una gesto meraviglioso! Ancora una volta abbiamo provato con mano che il motto #INSIEMESIPUÒ è concretezza”.

Un appello finale: “Chiedo a tutti i cittadini di rispettare le regole, informarsi con il proprio medico di famiglia e di arrivare in via Asiago solo dopo essersi assicurati che è il loro turno”.

