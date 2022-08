Al parco Rosetta nuova area fitness outdoor

Per gli sportivi di Abbiategrasso una bella novità. Sono terminati i lavori per la realizzazione dell’area Calisthenics Fitness realizzata nel parco sportivo Augusto Rosetta di via Mozart ad Abbiategrasso.

Palestra all'aria aperta

L’opera era iniziata il 19 maggio di quest’anno nell’area e prevedevano la creazione di un Calisthenics Fitness di circa 210 metri quadrati (m. 15×14) interamente pavimentata con materiale antitrauma in gomma alveolare. Le attrezzature comprendono un circuito centrale Calisthenics per corpo libero – utilizzabile da 8 persone in contemporanea – e 8 macchine fitness adatte a qualunque utente, anche con disabilità, in carrozzina, bambino o persona anziana, e provviste di pannello descrittivo. Lo scopo del progetto è di valorizzare sempre più lo sport come pratica per il benessere e la salute, stimolando persone di tutte le fasce di età a praticare l’attività fisica per il miglioramento delle proprie condizioni di salute e per combattere la sedentarietà, utilizzando uno spazio pubblico all’aperto. La creazione di uno spazio di aggregazione e di sport libero a tutti, oltre ad incentivare l’attività fisica e la ripresa dei contatti sociali, è un invito a stare all’aria aperta ed è il primo di una serie di interventi che l’Amministrazione Comunale sta avviando in diversi quartieri cittadini. Tra gli attrezzi installati c’è il “Rower” ; poi “Air Walker” ovvero “Camminatore d’Aria”, lo “Ski Trainer” cioè “Allenatore di sci” e altre attrezzature per lo sport all’aria aperta.