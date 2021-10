Agricoltura urbana: Il Consiglio regionale approva la legge

Cecchetti (LEGA): “Lombardia prima regione italiana ad avere istituito questo provvedimento"

Agricoltura urbana, il Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera alla nuova legge sull'agricoltura urbana, periurbana e metropolitana.

Il provvedimento è teso a favorire il ritorno del verde in città, stimolando la nascita di boschi urbani, riconosce i 'tetti verdi' nella pianificazione urbanistica e consente l'insediamento in tutte le aree urbane delle fattorie innovative verticali dove si produce verdura in ambiente protetto a ciclo continuo. Attività insediate in ambito urbano ma che saranno comunque riconosciute come agricole.

Le parole del vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetto