"Aggrediti verbalmente da sindaco e vice: chiediamo rispetto"

"Aggrediti verbalmente da sindaco e vicesindaco": la protesta delle opposizioni di San Vittore Olona.

Le novità emerse dalla commissione consiliare di giovedì sera a San Vittore Olona sono due e molto importanti: il nuovo auditorium - voluto e iniziato dall'ex Amministrazione comunale a lato della scuola media - sarà completato entro marzo 2025 e l'attuale Giunta punta a trovare un gestore; per i campetti di calcetto di via Alfieri - da anni abbandonati - la nuova Giunta ha contattato un altro privato per arrivare, entro i prossimi due mesi, a un progetto per la gestione della struttura.

Ma la commissione ha sollevato le polemiche dell’intera opposizione per i toni usati dal sindaco Marco Zerboni e il vice Paolo Salmoiraghi nei loro confronti.

La protesta di Civicamente

"Quanto accaduto ha davvero dell'incredibile: sindaco e vicesindaco hanno aggredito verbalmente le minoranze come in un ring - affermano dalla lista di minoranza Civicamente di Dolores Nuzzo e dell'ex sindaco Daniela Rossi - E' stata una commissione dai toni aggressivi e dall'utilizzo di un linguaggio volgare da parte del vicesindaco. Poco prima, sui giornali, l'assessore all'Istruzione aveva presentato il Progetto Gentilezza per le scuole! Il presidente della commissione non ha ritenuto necessario intervenire per mediare o placare gli animi. Esortiamo a mantenere, almeno nelle sedi istituzionali, un comportamento rispettoso e consono ai ruoli istituzionali coperti. Altro che gentilezza, chiediamo educazione e rispetto".

La condanna da parte di Sanvittore Sicura

Stessa linea per l’altra lista di opposizione Sanvittore SiCura di Fabrizio Sberna: "Il progetto Educazione alla gentilezza promosso nelle scuole è encomiabile ma è stato contraddetto dal comportamento in comissione, dove si è assistito a uno spettacolo sconcertante di reciproche accuse e linguaggio inappropriato, indegno di un'Amministrazione comunale. Le aspre polemiche tra esponenti della maggioranza attuale ed ex membri di quella passata hanno raggiunto livelli di acrimonia paragonabili a quelli dei tempi delle Amministrazioni Vercesi e Bravin. Anzichè focalizzarsi costruttivamente sul futuro, ci si è impantanati in rancori pregressi, trasformando il dibattito in una mera 'caciare da circolo ricreativo'".

Protesta anche Io partecipo

Bordate anche da Io partecipo, altra compagine di minoranza di Daniela Colombo, ex assessore della Giunta Rossi:

"E' stato un vero e proprio attacco, un comportamento indegno di un organo istituzionale. Un pesante attacco, che di politico è parso avere ben poco, da parte del sindaco e vicesindaco all'indirizzo soprattutto dell'ex sindaco Rossi e, di conseguenza, degli assessori che componevano la sua Giunta e presenti in aula. Sono stati usati toni aggressivi, arroganti e a tratti persino intimidatori da parte di sindaco e vicesindasco e, da parte di quest'ultimo, anche volgari. Un comportamento che condanniamo senza se e senza ma e che auspichiamo non si ripeta. Ci saremmo aspettati anche un intervento del presidente della commissione, invece neppure un fiato".

Colombo che prosegue: