Adriana Gulizia nuovo assessore

Adriana Gulizia è il nuovo assessore della Giunta comunale del sindaco Gilles Ielo: Gulizia ha ricevuto le deleghe alla Pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale, Politiche energetiche, Edilizia pubblica e privata, Opera pubbliche e progetti strategici che prima erano in mano a Elena Terraneo, dimessasi per motivi lavorativi e personali qualche mese fa.

Sono state inoltre rimodulate le deleghe affidate all'assessore Gianluca Crugnola, già alla guida di Polizia Locale e Sport: ora non si occuperà più di Relazioni esterne e comunicazione ma anche di Sviluppo tecnologico e reti informatiche (di Partecipate - prima assegnate all'assessore Francesco Matera e poi rimessa all'inizio dell'anno - e relazioni esterne e comunicazione se ne occuperà il sindaco.

Chi è il nuovo assessore

Originaria di Catania, Gulizia ha 52 anni ed è residente a Legnano; lavora all’Ufficio tecnico del Comune di Saronno - ora ai Lavori pubblici dopo essere stata all’Urbanistica - dopo l’esperienza di responsabile dei Lavori pubblici al Comune di Arese e, prima ancora, all’Ufficio tecnico di Sedriano. Membro dell’associazione italiana sommelier, nel 2015 esponente della lista Insieme per Legnano ed ex membro del consiglio di amministrazione del Parco Altomilanese.