Ada Rattaro la candidata di “SiAmo Vermezzo con zelo”

Corsa a due a Vermezzo con Zelo. L’ 8 e il 9 giugno dalle urne uscirà il nome del nuovo sindaco del Comune dell’hinterland milanese. La rivale di Alessandro Filadelfia per la civica « La tua Vermezzo con Zelo», sarà Ada Rattaro con la sua lista civica «SiAmo Vermezzo con Zelo»,

Dopo una lunga esperienza all’opposizione

La sua candidatura a sindaca alle Elezioni 2024, dopo una lunga esperienza sui banchi del Consiglio comunale sui banchi dell’opposizione, rappresenta una nuova tappa di un percorso che nel tempo ha saputo aggregare consenso intorno a un progetto di paese che punta sulla partecipazione di tutti e sul desiderio di far crescere il senso di appartenenza a una comunità attenta alla sua storia e capace di progettare il suo domani.

25 obiettivi smart

Per evitare di fare promesse poi non mantenuto e lasciate solo sul programma elettorale, la lista ha svolto un importante lavoro di raccolta dei «desiderata» ascoltando i cittadini e si è impegnata in un difficile lavoro di sintesi, basato sulle 5 qualità che deve avere un obiettivo smart: specifico, misurabile, raggiungibile, rivelante e basato sul tempo.

Ne è nato così un programma molto concreto, organizzato in sei diverse sezioni: paese sicuro, curato, per la scuola, partecipe, da vivere, per i giovani. 25 sono gli obiettivi smart da raggiungere entro la fine dei 5 anni di mandato. A chiudere gli impegni, una promessa civica che intende qualificare l’intero operato del gruppo di Ada Rattaro: un impegno forte a contrastare qualsiasi forma di corruzione mafiosa sul territorio.

«Valutare la grande mole di informazioni e richieste che abbiamo raccolto dai cittadini – afferma Rattaro – non è stato semplice, come non è stato semplice fare una sintesi e sacrificare alcuni progetti, individuando le priorità su cui lavorare. Bisogna però essere onesti con i nostri cittadini, ascoltarli e poi dire loro, con sincerità, cosa è possibile fare e cosa no. Solo così è possibile guadagnarsi una credibilità nel medio-lungo periodo. Per un’amministratore infatti la vera vittoria non è il giorno dello scrutino, ma cinque anni dopo, se può guardare negli occhi i suoi concittadini e dimostrare loro di avere fatto tutto ciò che ha promesso. Noi con questo programma, chiaro, sintetico e molto pragmatico, stringiamo un patto con ogni cittadino: rivediamoci tra 5 anni e passiamo in rassegna punto per punto il programma. Vedremo allora, se avremo vinto veramente».

Capacità, esperienza e giovane energia, sono gli ingredienti della sua squadra, che rappresenta un perfetto equilibrio tra uomini e donne , così come equilibrato è il mix tra chi ha già avuto esperienze da amministratore e chi invece rappresenta una vera e propria novità della politica locale.