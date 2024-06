Venerdì 14 giugno, alle 18, in via Col di Lana ad Arese ci sarà l'inaugurazione del servizio di car sharing. Il Comune si è dotato di un’automobile completamente elettrica per l’attività del proprio personale che mette a disposizione anche di tutti i cittadini.

Ad Arese questa settimana arriva il car sharing e la nuova casa dell'acqua

Per scoprire come funziona e quali sono i costi e le opportunità, si potrà partecipare all'inaugurazione insieme al gestore del servizio.

Sabato 15 giugno, alle 11.30, in via Di Vittorio ci sarà l'inaugurazione ufficiale della Casa dell'Acqua, aperta a fine aprile, che si aggiunge a quella già presente in via della Pace. Un modo per avere acqua naturale e frizzante proveniente dall’acquedotto comunale. Un’opportunità per conoscere meglio la qualità dell'acqua potabile, buona, sicura, controllata, ottima da bere.

Una targa commemorativa per ricordare Matteotti

Domenica 16 giugno, ore 10.30, piazza Matteotti ci sarà la posa di una targa commemorativa in occasione del centesimo anniversario dall’omicidio di Giacomo Matteotti. In collaborazione con ANPI Arese, vi aspettiamo per rendere omaggio al deputato socialista assassinato dai fascisti il 10 giugno 1924 a Roma.